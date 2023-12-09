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Лукашенко отправился в турне по африканским странам

Лукашенко отправился в турне по африканским странам Сегодня начинается официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в африканские страны.
В регионе
9 декабря 2023 г. 11:05
Лукашенко отправился в турне по африканским странам

Сегодня начинается официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в африканские страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Планируется, что в рамках визита Лукашенко посетит ряд стран Африки с целью углубления и развития взаимодействия по ряду перспективных направлений.

В пресс-службе отметили, что данный шаг станет продолжением интенсивной работы по установлению связей между африканскими странами и Беларусью. Наработки, полученные в ходе визита, планируется использовать при выстраивании сотрудничества с другими государствами.

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