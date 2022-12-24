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Лукашенко отправился в Россию

Лукашенко отправился в Россию Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу вылетел в Москву.
В регионе
24 декабря 2022 г. 12:55
Лукашенко отправился в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу вылетел в Москву.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый вылетел в Москву. Сегодня президента Беларуси ждут в подмосковном Звездном городке. Лукашенко посетит центр подготовки космонавтов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лукашенко в ходе рабочего визита в Россию посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. В Звездном городке проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Он ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов, обсудит перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

26-27 декабря президент Белоруссии примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

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