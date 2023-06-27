Лукашенко: Почти 30 лет я каждый день готовлюсь к войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время попытки вооруженного мятежа в России отдал приказ привести армию в полную боевую готовность.
Как передает Report со ссылкой СМИ Беларуси, об этом Лукашенко заявил сегодня в ходе встречи с военными.
По его словам, было тяжело наблюдать за событиями, которые происходят в России. "Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - указал Лукашенко.
Президент Беларуси заявил, что он 30 лет готовится к войне, поэтому белорусский народ живет мирно.
"Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовился и готовлюсь к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом",- сказал президент.
Он также назвал нынешний период самым сложным "в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом".
По его мнению, угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня.