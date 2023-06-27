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Лукашенко: Почти 30 лет я каждый день готовлюсь к войне

Лукашенко: Почти 30 лет я каждый день готовлюсь к войне Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение по приведению армии в полную боевую готовность.
В регионе
27 июня 2023 г. 13:10
Лукашенко: Почти 30 лет я каждый день готовлюсь к войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время попытки вооруженного мятежа в России отдал приказ привести армию в полную боевую готовность.

Как передает Report со ссылкой СМИ Беларуси, об этом Лукашенко заявил сегодня в ходе встречи с военными.

По его словам, было тяжело наблюдать за событиями, которые происходят в России. "Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - указал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что он 30 лет готовится к войне, поэтому белорусский народ живет мирно.

"Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовился и готовлюсь к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом",- сказал президент.

Он также назвал нынешний период самым сложным "в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом".

По его мнению, угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня.

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Версия на английском языке Lukashenko says has been 'getting ready for war' for nearly 30 years
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Rusiyadakı vəziyyətə görə ordunun tam döyüş vəziyyətinə gətirilməsi barədə əmr verib

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