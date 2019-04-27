​Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставок некачественной нефти

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопрос поставок некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), передает Report со ссылкой на RT.

"Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьёзным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему", - приводит Белта слова главы администрации президента Беларуси Натальи Кочановой.

Она отметила, что белорусская сторона надеется, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений президента России.

По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, стороны согласовали меры для устранения последствий инцидента.

Отметим, что 22 апреля прошла информация о том, что НПЗ Европейского союза получили некачественную российскую нефть. Вслед за этим, 23 апреля Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива, ссылаясь на поставки некачественной российской нефти.