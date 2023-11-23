Лукашенко об отсутствии Армении на саммите ОДКБ: Не нужно делать демарши без причины

В рамках саммита ОДКБ лидеры стран-членов организации обсудили ситуацию на Кавказе.

В рамках саммита ОДКБ лидеры стран-членов организации обсудили ситуацию на Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сказал Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.

"Мы обсуждали ситуацию на Кавказе и неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут, если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины", – сказал Лукашенко, касаясь отказа армянской стороны принять участие в мероприятии.

По его словам, в ходе заседания в узком формате главы государств оценили, как на безопасности сказывается обстановка в мире. Также обсуждались вопросы урегулирования кризисных ситуаций в регионах, прилегающих к зоне ответственности ОКДБ.

"Всеми членами Совета коллективной безопасности отмечалось, что текущая международная ситуация характеризуется высокой степенью конфронтации и поляризации, требует от нас дальнейшей консолидации усилий, укрепления нашей организации, как важного фактора обеспечения безопасности в евразийском регионе", - отметил белорусский лидер.

Отметим, что в соответствии с порядком организации председательство в ОДКБ с 1 января 2024 года переходит к Казахстану.