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Лукашенко: На условной границе Армении с Азербайджаном дополнительные наблюдатели не нужны

Лукашенко: На условной границе Армении с Азербайджаном дополнительные наблюдатели не нужны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что не видит необходимости отправлять дополнительных наблюдателей на условные границы между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
1 ноября 2022 г. 14:01
Лукашенко: На условной границе Армении с Азербайджаном дополнительные наблюдатели не нужны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что не видит необходимости отправлять дополнительных наблюдателей на условные границы Армении с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Лукашенко сказал в ходе встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

"Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других?", - заявил он.

Отметим, что Совет коллективной безопасности ОДКБ в конце ноября вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что власти страны обратились в ОБСЕ для отправки наблюдателей и этой организации на условные границы с Азербайджаном с целью мониторинга ситуации.

Кроме того, Лукашенко отметил, что ОДКБ нужно активно работать над решением конфликтов между странами: "Конфликт между Арменией и Азербайджаном необходимо закончить. Тем более, что нужно потушить острую ситуацию на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном".

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Версия на английском языке Lukashenko: No need for additional observers on conditional border between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: “Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə başa çatmalıdır”

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