О нас

Лукашенко не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси на следующих выборах

Лукашенко не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси на следующих выборах Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует баллотироваться на президентский пост на следующих выборах.
В регионе
8 августа 2025 г. 16:47
Лукашенко не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси на следующих выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует баллотироваться на президентский пост на следующих выборах.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом он заявил в интервью журналу Time.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что не видит в своем младшем сыне Николае преемника на посту президента.

"Нет, он не преемник... Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил Лукашенко журналисту издания.

Он допустил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. Но, рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны.

"Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога", - сказал Лукашенко.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Belarusian president says not going to run for reelection
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko növbəti prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırmır

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi