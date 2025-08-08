Лукашенко не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси на следующих выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует баллотироваться на президентский пост на следующих выборах.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом он заявил в интервью журналу Time.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что не видит в своем младшем сыне Николае преемника на посту президента.

"Нет, он не преемник... Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил Лукашенко журналисту издания.

Он допустил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. Но, рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны.

"Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога", - сказал Лукашенко.