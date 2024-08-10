Лукашенко не исключил ухода с поста президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки по Шкловскому району предложил белорусам смириться с мыслью, что в стране скоро может быть другой президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки по Шкловскому району предложил белорусам смириться с мыслью, что в стране скоро может быть другой президент.

Как передает Report, об этом сообщает госиздание "СБ-Беларусь Сегодня".

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой", - сказал он.

При этом Лукашенко заверил местных жителей, что не собирается их бросать ни завтра, ни послезавтра. "Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", - сказал президент.

Он также заявил, что прежде чем уйти, хотел бы увериться в том, что оставляет белорусам мирную спокойную страну.

"Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", - сказал Лукашенко.

В 2025 году в Беларуси в седьмой раз пройдут президентские выборы. На всех предыдущих побеждал Лукашенко.