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Лукашенко назначил новых министров

Лукашенко назначил новых министров

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил состав правительства до президентских выборов, которые пройдут 9 августа, сообщает Report со ссылкой на БелТА.

Так, на пост министра финансов республики назначен Юрий Селиверстов, который до этого являлся первым заместителям главы ведомства.

Новым министром информации стал Игорь Луцкий.

Министром промышленности Беларуси назначен Петр Пархомчик.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Ранее также стало известно, что новым премьер-министром страны стал Роман Головченко.

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