Лукашенко назначил Каранкевича вице-премьером Беларуси

Виктор Каранкевич назначен заместителем премьер-министра Беларуси.
Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, соответствующее кадровое решение 12 августа принял президент Александр Лукашенко.
Каранкевич первое высшее образование получил в Негосударственном институте современных знаний по специальности "Экономическая информатика".
После чего получил профильное образование в БНТУ по специальности "Теплоэнергетика". А уже позднее и в академии управления при президенте.
В 2012 году он стал замминистра энергетики, спустя пять лет стал первым заместителем, а в 2018 году - министром энергетики.