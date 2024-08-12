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Лукашенко назначил Каранкевича вице-премьером Беларуси

Лукашенко назначил Каранкевича вице-премьером Беларуси Виктор Каранкевич назначен заместителем премьер-министра Беларуси.
В регионе
12 августа 2024 г. 15:26
Лукашенко назначил Каранкевича вице-премьером Беларуси

Виктор Каранкевич назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, соответствующее кадровое решение 12 августа принял президент Александр Лукашенко.

Каранкевич первое высшее образование получил в Негосударственном институте современных знаний по специальности "Экономическая информатика".

После чего получил профильное образование в БНТУ по специальности "Теплоэнергетика". А уже позднее и в академии управления при президенте.

В 2012 году он стал замминистра энергетики, спустя пять лет стал первым заместителем, а в 2018 году - министром энергетики.

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Версия на английском языке Karankevich appointed Deputy Prime Minister of Belarus

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