Лукашенко назначил Каранкевича вице-премьером Беларуси

Виктор Каранкевич назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Виктор Каранкевич назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, соответствующее кадровое решение 12 августа принял президент Александр Лукашенко.

Каранкевич первое высшее образование получил в Негосударственном институте современных знаний по специальности "Экономическая информатика".

После чего получил профильное образование в БНТУ по специальности "Теплоэнергетика". А уже позднее и в академии управления при президенте.

В 2012 году он стал замминистра энергетики, спустя пять лет стал первым заместителем, а в 2018 году - министром энергетики.