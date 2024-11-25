Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Пакистан.
Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В Исламабаде Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Встреча пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят наиболее перспективные направления сотрудничества и обсудят совместный план действий на перспективу.
Основное внимание во время визита будет уделено дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия.
Кроме того, будет обсужден вопрос региональной и глобальной безопасности, взаимодействия в интеграционных объединениях, а также совместная работа на международных площадках.
По итогам переговоров будет подписан пакет международных документов.
Параллельно с визитом главы белорусского государства в Исламабаде пройдет пакистано-белорусский бизнес-форум.