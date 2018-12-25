Лукашенко: Москва и Минск действительно могут договориться по спорным вопросам

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Москва и Минск "действительно могут договориться" по спорным вопросам энергетики, чтобы "не тащить старые проблемы в новый год".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу: действительно можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему. Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить, - сказал белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год", - заявил А.Лукашенко.