Лукашенко: Беларусь и ЕС значительно продвинулись вперед в развитии отношений

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Беларусь и ЕС значительно продвинулись вперед в развитии отношений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Последнее время свидетельствует о том, что мы значительно продвинулись в наших отношениях - Беларуси с ЕС", - заявил Лукашенко во время встречи с комиссаром ЕС по бюджету и кадровым ресурсам Гюнтером Эттингером.

Вместе с тем он считает, что определенные проблемы в отношениях есть и, наверное, будут возникать, но "последнее время показало, что все проблемы не носят хронического характера, они подлежат разрешению".

Белорусский президент подчеркнул, что развитию отношений способствует реализация совместных проектов. "В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны ЕС. Эти проекты носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", - сказал белорусских лидер. Лукашенко также положительно оценил развитие торгово-экономических отношений с ЕС.

Он подчеркнул, что Беларусь в отношении своих соседей всегда придерживается взвешенной и аккуратной политики.

"Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Мы будем надежным партнером для ЕС... Хотим, чтобы подобные чувства были взаимными", - сказал Лукашенко.