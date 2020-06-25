Лукашенко: Идет вмешательство извне в наши выборы

Александр Лукашенко https://report.az/storage/news/f7aa4c5f192470d7c2cb1f3aa4ec01ef/d0c8f602-0c96-4c62-96b7-b2cc8d0aea64_292.jpg

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство из-за рубежа, передает Report со ссылкой на БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть.

"Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн. долларов США. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", — заявил глава государства.

Белорусский лидер также отметил, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, но сами ведут себя нечестно.

"Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают", — сказал Лукашенко, добавив, что планирует поговорить об этом с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время при встрече.