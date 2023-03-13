Лукашенко: Беларусь и Иран планируют выйти на новый этап сотрудничества

Беларусь и Иран намерены выйти на новый этап сотрудничества.

Беларусь и Иран намерены выйти на новый этап сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с иранским коллегой Ибрагимом Раиси в расширенном составе.

"Особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. Особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность. Сделать такое заявление мне позволяют те договоренности, которые уже достигнуты", - сказал он.

12.07

Президенты Беларуси и Ирана Александр Лукашенко и Ибрагим Раиси приступили к переговорам в узком формате.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Они также проведут переговоры в расширенном формате.

Лукашенко накануне прибыл в Иран с двухдневным официальным визитом.

Он при встрече с Раиси заявил о том, что необходимо развивать тесное сотрудничество между двумя странами.

Президент Ирана в свою очередь отметил, что белорусско-иранские отношения всегда находились на подъеме. Но в последние два года, по его словам, они действительно продемонстрировали прорыв.

Отмечается, что в 2022 году объем товарооборота между двумя странами составил 100 млн долларов.