Лукашенко: Беларусь и Иран планируют выйти на новый этап сотрудничества

Беларусь и Иран намерены выйти на новый этап сотрудничества.
Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с иранским коллегой Ибрагимом Раиси в расширенном составе.
"Особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. Особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность. Сделать такое заявление мне позволяют те договоренности, которые уже достигнуты", - сказал он.
Президенты Беларуси и Ирана Александр Лукашенко и Ибрагим Раиси приступили к переговорам в узком формате.
Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.
Они также проведут переговоры в расширенном формате.
Лукашенко накануне прибыл в Иран с двухдневным официальным визитом.
Он при встрече с Раиси заявил о том, что необходимо развивать тесное сотрудничество между двумя странами.
Президент Ирана в свою очередь отметил, что белорусско-иранские отношения всегда находились на подъеме. Но в последние два года, по его словам, они действительно продемонстрировали прорыв.
Отмечается, что в 2022 году объем товарооборота между двумя странами составил 100 млн долларов.