Лукашенко и Путин встретятся в среду в Москве

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в среду, 24 мая в Москве.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в среду, 24 мая в Москве.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом Лукашенко сообщил в ходе встречи с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

По словам Лукашенко, главы государств планируют обсудить "неурегулированные вопросы".

"Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - отметил он.