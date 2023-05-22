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Лукашенко и Путин встретятся в среду в Москве

Лукашенко и Путин встретятся в среду в Москве Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в среду, 24 мая в Москве.
В регионе
22 мая 2023 г. 12:39
Лукашенко и Путин встретятся в среду в Москве

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в среду, 24 мая в Москве.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом Лукашенко сообщил в ходе встречи с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

По словам Лукашенко, главы государств планируют обсудить "неурегулированные вопросы".

"Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - отметил он.

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Версия на английском языке Lukashenko, Putin to meet on May 24 in Moscow

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