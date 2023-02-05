Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Как передает Report , об этом сообщает приближенный к пресс-службе белорусского лидер Телеграм-канал "Пул первого".

Главы двух государств договорились определить дату встречи в ближайшее время, а также обсудили подготовку к Высшему госсовету, запланированному на апрель - май.

"Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего, в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили дальнейшие действия в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности двух стран.