Лукашенко и Путин подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

Беларусь и Россия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Подписи под документом на заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС) в Минске 6 декабря поставили главы двух государств Александр Лу

Беларусь и Россия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Подписи под документом на заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС) в Минске 6 декабря поставили главы двух государств Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

"Этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси, создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития наших государств", - заявил на заседании Путин.

Он рассказал, что договор определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства. Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств.



"Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории белорусской республики", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет и независимость, а главное - сформировать гарантии мирной жизни для граждан обеих стран.



Как заметил глава белорусского государства, даже намерение Беларуси и России подготовить новые документы в сфере безопасности уже взбудоражило "партнеров" на Западе.