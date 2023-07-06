О нас

Лукашенко: Главы ЧВК "Вагнер" нет на территории Беларуси

Лукашенко: Главы ЧВК "Вагнер" нет на территории Беларуси Главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории Беларуси.
В регионе
6 июля 2023 г. 11:56
Лукашенко: Главы ЧВК Вагнер нет на территории Беларуси

Главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…", - отметил он.

По его словам, бойцы ЧВК находятся в своих постоянных лагерях на территории России. Их перемещение в Беларусь зависит от руководства компании и властей РФ.

При этом Лукашенко отметил, что в случае размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В РФ количество случаев заразившихся сибирской язвой возросло до пяти
В РФ количество случаев заразившихся сибирской язвой возросло до пяти
6 июля 2023 г. 13:20
Визовый центр Италии в Москве прекратил прием документов от граждан РФ
Визовый центр Италии в Москве прекратил прием документов от граждан РФ
6 июля 2023 г. 13:14
В РФ умер один из заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon
В РФ умер один из заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon
6 июля 2023 г. 13:09
Замглавы МИД РФ и Турции обсудили зерновую инициативу
Замглавы МИД РФ и Турции обсудили зерновую инициативу
6 июля 2023 г. 13:03
Во Львове в результате ракетного удара погибли четверо, ранены 37 человек
Во Львове в результате ракетного удара погибли четверо, ранены 37 человек
6 июля 2023 г. 12:58
Президент Беларуси: В страну переместили некоторое количество ядерных боеголовок РФ
Президент Беларуси: В страну переместили некоторое количество ядерных боеголовок РФ
6 июля 2023 г. 12:48
Лукашенко намерен встретиться с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Вагнер
Лукашенко намерен встретиться с Путиным для обсуждения ситуации вокруг "Вагнер"
6 июля 2023 г. 12:36
СМИ: Турция заняла жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО
СМИ: Турция заняла жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО
6 июля 2023 г. 12:14
В Турции в июне задержано 748 человек по подозрению в связях с FETÖ
В Турции в июне задержано 748 человек по подозрению в связях с FETÖ
6 июля 2023 г. 11:33
В Тюмени сотрудники ФСБ РФ ликвидировали пытавшегося взорвать объект ТЭК
В Тюмени сотрудники ФСБ РФ ликвидировали пытавшегося взорвать объект ТЭК
6 июля 2023 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi