Лукашенко: Главы ЧВК "Вагнер" нет на территории Беларуси

Главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории Беларуси.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…", - отметил он.
По его словам, бойцы ЧВК находятся в своих постоянных лагерях на территории России. Их перемещение в Беларусь зависит от руководства компании и властей РФ.
При этом Лукашенко отметил, что в случае размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны.