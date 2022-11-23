Лукашенко: если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками

От успеха "спецоперации", проводимой Россией на Украине, зависит будущее ОДКБ.

От успеха "спецоперации", проводимой Россией на Украине, зависит будущее ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Он отметил, что в последнее время в средствах массовой информации набирает силу тезис: "судьба ОДКБ от операции Российской Федерации в Украине".

"Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками – наше место", - сказал белорусский лидер в ходе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в среду в Ереване.

При этом Лукашенко подчеркнул, что мы не собираемся с политической и военно-политической арены уходить.

"ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно", - резюмировал глава белорусского государства.