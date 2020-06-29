Лукашенко: COVID-19 создан, чтобы столкнуть экономики Китая и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко подозревает рукотворный характер коронавируса. Как передает Report, об этом глава государства сказал в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия — это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси предположил, что вирус был создан, чтобы "столкнуть лбами" экономики Китая и США, устроив передел мира.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.