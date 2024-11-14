Лукашенко: Быть президентом Беларуси - не женское дело

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что сомневается в том, что женщина в обозримом будущем сможет возглавить страну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что сомневается в том, что женщина в обозримом будущем сможет возглавить страну.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, это очень тяжелый вид деятельности, который предусматривает не только какие-то представительские или протокольные функции. В Беларуси президент является действующим главнокомандующим.

"В Беларуси не дай бог женщину изберут... Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", - отметил он.

При этом Лукашенко не исключил варианта, что со временем и женщины смогут управлять государством.

"Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом", - добавил он.