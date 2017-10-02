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    Лукашенко: Беларусь преодолела разногласия с Западом

    Президент Беларуси: Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами
    © Sputnik / Виктор Толочко

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нормализации и укреплении отношений Минска с западными странами. Как сообщает Report со ссылкой на сайт главы государства, такое заявление Лукашенко сделал, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

    "Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами", - отметил президент.

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    По его словам, Беларусь смогла преодолеть разногласия и в настоящее время "строит новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов".

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