Лукашенко: Беларусь преодолела разногласия с Западом

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нормализации и укреплении отношений Минска с западными странами. Как сообщает Report со ссылкой на сайт главы государства, такое заявление Лукашенко сделал, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

"Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами", - отметил президент.

По его словам, Беларусь смогла преодолеть разногласия и в настоящее время "строит новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов".