Лукашенко: Беларусь не войдет в состав России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается входить в состав другого государства, в том числе братской России.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, соответствующее заявление глава государства сделал в ходе обращения к парламентариям.

По его словам, белорусские власти не собираются "сдавать независимость и суверенитет страны".

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - заявил А.Лукашенко.

Напомним, что в октябре белорусский президент заявил, что, когда отношения России и Беларуси переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.