Лукашенко: Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

Беларусь не будет принимать участия в военных действиях РФ в Украине.

Беларусь не будет принимать участия в военных действиях в Украине.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью агентству Associated Press .

"Мы не собираемся принимать участия в составе Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - отметил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что у России есть все необходимое, что могла бы предложить в данной ситуации Беларусь. "Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - сказал Лукашенко. Для Беларуси, по его словам, "плохо, что воюют фактически две соседние страны, очень близкие для нас".