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Лукашенко: Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

Лукашенко: Беларусь не будет участвовать в войне против Украины Беларусь не будет принимать участия в военных действиях РФ в Украине.
В регионе
5 мая 2022 г. 21:25
Лукашенко: Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

Беларусь не будет принимать участия в военных действиях в Украине.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью агентству Associated Press.

"Мы не собираемся принимать участия в составе Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - отметил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что у России есть все необходимое, что могла бы предложить в данной ситуации Беларусь. "Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - сказал Лукашенко. Для Беларуси, по его словам, "плохо, что воюют фактически две соседние страны, очень близкие для нас".

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