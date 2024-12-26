Лукашенко: Беларусь может разместить на своей территории десятки комплексов "Орешник"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что республика сможет разместить на своей территории порядка 10 комплексов "Орешник".

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что республика сможет разместить на своей территории порядка 10 комплексов "Орешник".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Лукашенко заявил по завершении саммита ЕАЭС, отвечая на вопрос журналиста.

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.