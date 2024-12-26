О нас

Лукашенко: Беларусь может разместить на своей территории десятки комплексов "Орешник"

Лукашенко: Беларусь может разместить на своей территории десятки комплексов "Орешник" Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что республика сможет разместить на своей территории порядка 10 комплексов "Орешник".
В регионе
26 декабря 2024 г. 18:22
Лукашенко: Беларусь может разместить на своей территории десятки комплексов Орешник

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что республика сможет разместить на своей территории порядка 10 комплексов "Орешник".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Лукашенко заявил по завершении саммита ЕАЭС, отвечая на вопрос журналиста.

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer
Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer
26 декабря 2024 г. 18:38
На саммите ЕАЭС состоялась словесная перепалка Лукашенко и Пашиняна
На саммите ЕАЭС состоялась словесная перепалка Лукашенко и Пашиняна
26 декабря 2024 г. 18:15
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
26 декабря 2024 г. 18:00
Рати Ионатамишвили: Доверие к Human Rights Watch утрачено
Рати Ионатамишвили: Доверие к Human Rights Watch утрачено
26 декабря 2024 г. 17:39
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
Транзит судов через Босфор временно перекрыли
Транзит судов через Босфор временно перекрыли
26 декабря 2024 г. 15:32
В Москве на фиолетовой ветке метро погиб пассажир
В Москве на фиолетовой ветке метро погиб пассажир
26 декабря 2024 г. 14:07
Поставки газа в Армению временно приостановят из-за аварийных работ в Грузии
Поставки газа в Армению временно приостановят из-за аварийных работ в Грузии
26 декабря 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi