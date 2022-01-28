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Лукашенко: Беларусь и Россия поддержат друг друга в случае начала войны

Лукашенко: Беларусь и Россия поддержат друг друга в случае начала войны Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Беларуси и России будет совершена прямая агрессия, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
28 января 2022 г. 13:25
Лукашенко: Беларусь и Россия поддержат друг друга в случае начала войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Беларуси и России будет совершена прямая агрессия, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к народу и парламенту.

"И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому - наши союзные договоренности", - добавил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что в случае нападения на Беларусь на ее территорию прибудут сотни тысяч российских военных, которые встанут на ее защиту вместе с белорусами.

При этом он отметил, что Беларусь выступает категорически против любых военных действий.

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Версия на английском языке Lukashenko: "Belarus will defend Russia in case of war"
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: "Müharibə olarsa, Belarus Rusiyanı müdafiə edəcək"

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