Лукашенко: Беларусь и Россия поддержат друг друга в случае начала войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Беларуси и России будет совершена прямая агрессия, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Беларуси и России будет совершена прямая агрессия, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества", - сказал он в пятницу, выступая с посланием к народу и парламенту.

"И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому - наши союзные договоренности", - добавил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что в случае нападения на Беларусь на ее территорию прибудут сотни тысяч российских военных, которые встанут на ее защиту вместе с белорусами.

При этом он отметил, что Беларусь выступает категорически против любых военных действий.