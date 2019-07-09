Лукашенко: Беларусь и Россия не обсуждают вопрос объединения в одно государство

Президенты Беларуси и России договорились не ломать договор о создании Союзного государства и действовать в строгом соответствии с ним.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
"Суть заключается в том, что мы договорились с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время", - заявил А.Лукашенко.
Белорусский лидер указал, что данный договор сегодня актуален и не реализован в полном объеме.
По его словам, стороны определили рамки, за которые выходить не должны. А.Лукашенко добавил, что разговор об объединении двух государств сегодня нецелесообразен - "нет такой необходимости".
"Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора", - подчеркнул глава государства, говоря об интеграционных процессах.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости