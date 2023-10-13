Лукашенко: Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении стран СНГ

Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении стран-участниц СНГ.

Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении стран-участниц СНГ.

Как передает Report со ссылкой на БелТа, об этом заявил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения", - сказал он.

По его мнению, "за этим нельзя спокойно наблюдать со стороны".

"В принципе сегодня время критичнее оценить ситуацию в нашем Содружестве. Нам не следует прятать голову в песок", - заявил Лукашенко.