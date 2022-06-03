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Луганская ОВА: ВСУ отбили у россиян 20% территории Северодонецка

Луганская ОВА: ВСУ отбили у россиян 20% территории Северодонецка Украинские войска отбили у оккупантов 20% территории Северодонецка.
В регионе
3 июня 2022 г. 23:16
Луганская ОВА: ВСУ отбили у россиян 20% территории Северодонецка

Украинские войска отбили у оккупантов 20% территории Северодонецка.

Как передает Report, об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что ВСУ предпринимают героические усилия, чтобы враг не прошел.

"Я уже слышал много раз, что Северодонецк российская армия захватила полностью. Так вот хочу сказать, что нет, не захватили полностью. Более того, если раньше была тяжелая ситуация - было где-то 70% захваченной территории, то уже где-то 20% подвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое приходит к нашим военным", - сказал Гайдай.

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