Лоукостер "Победа" начинает полеты в Турцию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" в пятницу начнет полеты в турецкий город Аланья.

Как передает Report, это будет первый рейс лоукостера в Турцию.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 New Generation из аэропорта Внуково.

Ранее "Победа" планировала начать полеты в Стамбул, но авиавласти РФ не дали компании соответствующего разрешения.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты более чем по 50 направлениям, свыше 10 из них международные, среди них Германия, Кипр, Италия, Испания, Австрия, Азербайджан, Грузия и Армения. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров (рост на 38,7% по сравнению с 2015 годом).

Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.