Лондон намерен передать Киеву замороженные активы Москвы

Великобритания будет искать юридические возможности передать Украине не только доходы от замороженных российских активов, но и сами активы.

Великобритания будет искать юридические возможности передать Украине не только доходы от замороженных российских активов, но и сами активы.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Италии.

"Оба лидера приветствовали усилия G7 по обеспечению нового значительного финансирования Украины с помощью доходов от замороженных российских активов и по продолжению дальнейшей работы над способами использования самих замороженных активов", - сказано в заявлении.

Ранее лидеры стран Группы семи достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.