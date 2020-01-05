Лондон призвал британцев быть бдительными в Турции и ОАЭ после убийства Сулеймани

МИД Великобритании предупредил, что после убийства американскими военными в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани британским подданным в Турции и ОАЭ следует сохранять бдительность, сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс».

«После смерти иранского генерала Касема Сулеймани... британские подданные в этом регионе (Турции – ред.) должны сохранять бдительность и быть в курсе последних событий», - сказали в ведомстве.

Аналогичные рекомендации были даны для городов Дубай и Абу-Даби в ОАЭ, которые также являются популярным местом отдыха британцев.

Посол Великобритании в Иордании самостоятельно написал в твиттере: «Для британских граждан в других странах региона: пожалуйста, будьте бдительны и продолжайте внимательно следить за средствами массовой информации».

Предупреждение о возможной опасности для британцев касается также таких стран, как Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль, Ливан, а также Афганистан и оккупированные палестинские территории.