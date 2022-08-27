О нас

Лондон отправит Киеву беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод

Лондон отправит Киеву беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников, которые планируется использовать для разминирования прибрежных вод Черного моря.
В регионе
27 августа 2022 г. 18:53
Лондон отправит Киеву беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников, которые планируется использовать для разминирования прибрежных вод Черного моря.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

"Шесть автономных аппаратов для поиска мин будут направлены в Украину - три из них поступят со складов, еще три будут приобретены у производителя", - говорится в сообщении ведомства.

Эти аппараты способны работать на глубинах до 100 м, и рассчитаны для обнаружения и определения типов мин для последующего их уничтожения, отмечает минобороны Великобритании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В разведке Украины оценили, сколько Искандеров и Калибров осталось у России
В разведке Украины оценили, сколько "Искандеров" и "Калибров" осталось у России
27 августа 2022 г. 15:20
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ Сурмалу
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ "Сурмалу"
27 августа 2022 г. 03:17
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые
27 августа 2022 г. 02:10
Украина экспортировала первый миллион тонн зерна с начала войны
Украина экспортировала первый миллион тонн зерна с начала войны
27 августа 2022 г. 01:48
Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом За заслуги перед Отечеством
Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством"
26 августа 2022 г. 21:19
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Тяжелое ДТП в Турции, пострадали 28 человек
Тяжелое ДТП в Турции, пострадали 28 человек
26 августа 2022 г. 03:01
При власти Пашиняна госдолг Армении увеличился более чем на 45%
При власти Пашиняна госдолг Армении увеличился более чем на 45%
26 августа 2022 г. 01:07
Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской сетью - МАГАТЭ
Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской сетью - МАГАТЭ
25 августа 2022 г. 23:36
В Турции арестована известная поп-исполнительница
В Турции арестована известная поп-исполнительница
25 августа 2022 г. 23:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi