Лондон отправит Киеву беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников, которые планируется использовать для разминирования прибрежных вод Черного моря.

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников, которые планируется использовать для разминирования прибрежных вод Черного моря.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

"Шесть автономных аппаратов для поиска мин будут направлены в Украину - три из них поступят со складов, еще три будут приобретены у производителя", - говорится в сообщении ведомства.

Эти аппараты способны работать на глубинах до 100 м, и рассчитаны для обнаружения и определения типов мин для последующего их уничтожения, отмечает минобороны Великобритании.