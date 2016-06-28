Министр финансов: Великобритания не подаст заявку на выход из ЕС, пока не прояснит отношения с ним

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Власти Великобритании не должны подавать заявку на выход из Евросоюза до тех пор, пока они не будут иметь четкого представления о модели своих будущих отношений с сообществом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава британского минфина Джордж Осборн.

Министр финансов заявил, что правительство Великобритании не желает, чтобы в результате выхода из ЕС страна перестала быть частью единого европейского рынка.



