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    Министр финансов: Великобритания не подаст заявку на выход из ЕС, пока не прояснит отношения с ним

    Великобритания хочет оставаться частью единого европейского рынка

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Власти Великобритании не должны подавать заявку на выход из Евросоюза до тех пор, пока они не будут иметь четкого представления о модели своих будущих отношений с сообществом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава британского минфина Джордж Осборн.

    Министр финансов заявил, что правительство Великобритании не желает, чтобы в результате выхода из ЕС страна перестала быть частью единого европейского рынка.


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