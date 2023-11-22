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Ллойд Остин: Контактная группа по Украине обсудит создание коалиции касательно ПВО

Ллойд Остин: Контактная группа по Украине обсудит создание коалиции касательно ПВО Партнеры Украины создали еще одну коалицию в рамках обороны страны. Она касается усиления противовоздушной обороны (ПВО).
В регионе
22 ноября 2023 г. 17:55
Ллойд Остин: Контактная группа по Украине обсудит создание коалиции касательно ПВО
Ллойд Остин

Партнеры Украины создали еще одну коалицию в рамках обороны страны. Она касается усиления противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заседания "Рамштайн".

"Я с нетерпением жду совместной работы над определением лидеров и участников каждой из наших "коалиций возможностей". Мы уже организовали коалиции, сосредоточенные на развитии Военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологических возможностей", - сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что сегодня участники Контактной группы по обороне Украины обсудят прогресс в разработке новой коалиции, касающейся средств ПВО наземного базирования.

Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные Конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время визита в Киев Остин объявил о новом пакете помощи на 100 млн долларов.

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