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    Ливень в Грузии привел к ряду негативных последствий

    Тбилиси. 10 августа. REPORT.AZ/ Наблюдавшиеся вчера в Грузии ливни и град привели к ряду негативных последствий. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, в тбилисском районе Ахмети вода скопилась в подвалах и объектах общепита, мелким предпринимателям нанесен значительный  ущерб. 

    Ночью была закрыта соединяющая Грузию с Россией и известная как "Военная дорога" магистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс. 

    Как сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии, на дороге осталось достаточно большое количество грузовых и легковых автомобилей, принадлежащих Грузии, Азербайджану, Украине, Ирану, Турции и Армении.  

    В результате проведенных вечером и сегодня утром спасательных операций дорога была расчищена от принесенных селем крупных камней, на подвергшихся оползню территориях проведены закрепительные работы, магистраль сдана в пользование.  

    Ливни также привели к негативным последствиям в излюбленном туристами городе Кобулети. Затопило первые этажи некоторых домов, улицы и проспекты. В результате урагана и по неосторожности, несколько туристов утонули в море. 

    Селевые потоки также вызвали серьезные проблемы в Панкисском ущелье. Град нанес значительный ущерб овощным и фруктовым садам. 

    На данный момент соответствующие правительственные структуры Грузии изучают ситуацию на территории, проводятся ремонтно-восстановительные работы. 

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