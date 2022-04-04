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Литва высылает российского посла и закрывает консульство РФ в Клайпеде

Литва высылает российского посла и закрывает консульство РФ в Клайпеде Литовское правительство предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну, постановив понизить уровень дипломатического представительства между двумя странами. Также принято решение закрыть консульство РФ в Клайпеде.
В регионе
4 апреля 2022 г. 17:42
Литва высылает российского посла и закрывает консульство РФ в Клайпеде

Литовское правительство предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну, постановив понизить уровень дипломатического представительства между двумя странами. Также принято решение закрыть консульство РФ в Клайпеде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Сообщается, что посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени покинет Москву. Литва сообщила об этих решениях ЕС и НАТО, призвав их поступить аналогично.

Литва 4 апреля также заявила о том, что приостанавливает прием заявлений на релокацию от российских компаний. Минэнерго страны 2 апреля Литва полностью отказалась от российского газа.

18 марта Латвия, Литва и Эстония выслали в совокупности 10 российских дипломатов. 29 марта Россия в ответ объявила о высылке десяти дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии.

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Версия на азербайджанском языке Litvanın Rusiyadakı səfiri geri çağırılıb, Moskva təmsilçisinə ölkəni tərk etmək tapşırılıb

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