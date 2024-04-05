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Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов Министерство обороны Литвы планирует выделить 2 млн евро (2,17 млн долларов) на приобретение около 3 тыс. FPV-дронов для Украины.
В регионе
5 апреля 2024 г. 13:31
Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Министерство обороны Литвы планирует выделить 2 млн евро (2,17 млн долларов) на приобретение около 3 тыс. FPV-дронов для Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

По ее словам, Литва выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

"Мы также договорились, что Литва вскоре через Министерство обороны закупит за примерно 2 млн евро около 3 тыс. литовских беспилотников FPV, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году", - добавила она.

В начале этого года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тыс. боеприпасов в странах, которые не входят в состав Евросоюза, но согласились продать их. Речь идет о 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. - калибра 122 мм. Позже страны-участники инициативы Чехии подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов.

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