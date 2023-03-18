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Литва передала Украине более 100 конфискованных у контрабандистов автомобилей

Литва передала Украине более 100 конфискованных у контрабандистов автомобилей Свыше 100 автомобилей, конфискованных таможенной службой Литвы у контрабандистов, переданы Украине за время проведения акции "Железная реинкарнация".
В регионе
18 марта 2023 г. 13:08
Литва передала Украине более 100 конфискованных у контрабандистов автомобилей

Свыше 100 автомобилей, конфискованных таможенной службой Литвы у контрабандистов, переданы Украине за время проведения акции "Железная реинкарнация".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу в эфире национального радио LRT один из ее организаторов Реналдас Габартас, являющийся членом автоклуба журналистов.

"С мая 2022 года, когда мы договорились с таможенным департаментом о совместном проекте, в Украину переданы более 100 конфискованных машин", - сказал он.

Когда таможенники пресекают попытку провоза в Литву контрабанды, они задерживают автомобиль нарушителя и обращаются в суд с просьбой разрешить конфискацию машины как средства преступного деяния. Главным образом это происходит при попытках провоза значительно более дешевых, чем в Литве, сигарет белорусского и российского производства.

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