Литва направила Украине новую партию военной помощи

Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое военное оборудование.

Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое военное оборудование.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Стоимость пакета помощи составляет €80 млн, как было анонсировано на последней встрече в формате "Рамштайн".

"Подготовленный Литвой пакет поддержки на сумму €100 млн соответствует самым насущным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы по поддержке страны. С учетом нынешнего пакета, оказанная Литвой военная помощь достигнет €1 млрд", - говорится в сообщении.