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Литва направила Украине новую партию военной помощи

Литва направила Украине новую партию военной помощи Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое военное оборудование.
В регионе
19 февраля 2025 г. 16:41
Литва направила Украине новую партию военной помощи

Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое военное оборудование.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Стоимость пакета помощи составляет €80 млн, как было анонсировано на последней встрече в формате "Рамштайн".

"Подготовленный Литвой пакет поддержки на сумму €100 млн соответствует самым насущным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы по поддержке страны. С учетом нынешнего пакета, оказанная Литвой военная помощь достигнет €1 млрд", - говорится в сообщении.

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