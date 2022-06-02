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Литва и Турция подписали соглашение о покупке беспилотников Bayraktar

Литва и Турция подписали соглашение о покупке беспилотников Bayraktar Представители Литвы и Турции в среду подписали в Анкаре соглашение, разрешающее Вильнюсу покупать БПЛА Bayraktar.
В регионе
2 июня 2022 г. 11:18
Литва и Турция подписали соглашение о покупке беспилотников Bayraktar

Представители Литвы и Турции в среду подписали в Анкаре соглашение, разрешающее Вильнюсу покупать БПЛА Bayraktar.

Как передает Report, об этом сообщил портал Delfi.

Страна приобретет такой беспилотный летательный аппарат и другое оборудование на деньги, собранные жителями в рамках инициативы Laisves TV, чтобы передать его Украине, а также рассматривает возможность приобретения беспилотной системы.

Протокол о намерениях приобрести турецкие вооружения подписали вице-министр обороны Вилюс Семешко и глава Агентства оборонной промышленности Турции.

В четверг он встретится с главой компании по производству БПЛА Bayraktar.

Как сообщалось, в Литве за трое суток собрали 5 млн евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Litva arasında "Bayraktar"la bağlı razılıq əldə olunub

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