Литовский депутат раскрыл "коварные планы" РФ: Россия намерена использовать детей в Крыму в качестве "живого щита"

Член латвийского Сейма (парламент) Лауринас Кащюнас рассказал о "коварных планах" России и обратился к правительствам ряда стран.

Член латвийского Сейма (парламент) Лауринас Кащюнас рассказал о "коварных планах" России и обратился к правительствам ряда стран.

Как сообщает Report , в публикации, размещенной на официальной странице парламентария в Facebook, сообщается, что Российская Федерация в разных странах мира организует группы детей, которых приглашают приехать на отдых или принять участие в различных культурно - просветительских мероприятиях на оккупированном Крымском полуострове. Подчеркивается, что эта операция проводится в географически разных местах.

"К примеру, 12-13-летних детей из Казахстана, Израиля, Бельгии, Морокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран под предлогом музыкального конкурса приглашают посетить в ближайшее время детский лагерь "Артек" в Крыму. Организуются и другие мероприятия.

Это делается для двух целей: разумеется, чтобы попытаться создать впечатление, что Крым якобы является законной частью Российской Федерации, и попытаться отрицать факт оккупации, но главная цель на данный момент гораздо более цинична - привлечь в качестве "живого щита" как можно больше детей - заложников перед предстоящей контрнаступательной операцией украинских войск, целью которой, несомненно, будет и оккупированный Крымский полуостров.

Правительства этих и других государств должны незамедлительно принять меры для защиты своих маленьких граждан и не дать Российской Федерации использовать их в качестве заложников или в военных пропагандистских целях", - говорится в публикации.