О нас

Лидеры Узбекистана и Иордании обсудили расширение сотрудничества в разных сферах

Лидеры Узбекистана и Иордании обсудили расширение сотрудничества в разных сферах Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн обсудили расширение сотрудничества между странами в разных сферах.
В регионе
26 августа 2025 г. 14:17
Лидеры Узбекистана и Иордании обсудили расширение сотрудничества в разных сферах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн обсудили расширение сотрудничества между странами в разных сферах.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В Конгресс-центре Самарканда прошли переговоры лидеров двух стран, посвященные укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических связей и активизации культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны отметили, что первый в истории визит короля Иордании открывает новый этап двустороннего сотрудничества и позволит вывести его на уровень всеобъемлющего партнерства.

Они подчеркнули эффективность взаимодействия и необходимость продолжения поддержки инициатив в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.

Главы государств приняли решение о расширении сотрудничества в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, фармацевтика, туризм и другие. Было предложено создать Межправительственную комиссию и Деловой совет, провести их первые заседания до конца года. Проведение узбекско-иорданского бизнес-форума с участием ведущих компаний будет способствовать установлению долгосрочных связей между деловыми кругами.

Особое внимание было уделено развитию культурных, образовательных и туристических обменов. Лидеры отметили, что запуск регулярных авиарейсов и введение безвизового режима между странами будет способствовать росту деловых контактов и увеличению взаимного туристического потока.

В завершение встречи король Иордании пригласил президента Узбекистана с ответным визитом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan və İordaniya liderləri əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi