Лидеры Узбекистана и Иордании обсудили расширение сотрудничества в разных сферах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн обсудили расширение сотрудничества между странами в разных сферах.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В Конгресс-центре Самарканда прошли переговоры лидеров двух стран, посвященные укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических связей и активизации культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны отметили, что первый в истории визит короля Иордании открывает новый этап двустороннего сотрудничества и позволит вывести его на уровень всеобъемлющего партнерства.

Они подчеркнули эффективность взаимодействия и необходимость продолжения поддержки инициатив в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.

Главы государств приняли решение о расширении сотрудничества в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, фармацевтика, туризм и другие. Было предложено создать Межправительственную комиссию и Деловой совет, провести их первые заседания до конца года. Проведение узбекско-иорданского бизнес-форума с участием ведущих компаний будет способствовать установлению долгосрочных связей между деловыми кругами.

Особое внимание было уделено развитию культурных, образовательных и туристических обменов. Лидеры отметили, что запуск регулярных авиарейсов и введение безвизового режима между странами будет способствовать росту деловых контактов и увеличению взаимного туристического потока.

В завершение встречи король Иордании пригласил президента Узбекистана с ответным визитом.