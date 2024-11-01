Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 ноября посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 ноября посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report , об этом заявил в Бишкеке журналистам завотделом внешней политики администрации главы кыргызского государства Муратбек Азымбакиев.

По его словам, в рамках визита Эрдогана в Бишкек запланировано проведение переговоров глав государств Кыргызстана и Турции в узком формате, а также 6-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством президентов двух стран, в ходе которого стороны обсудят "широкий спектр вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия".

Он добавил, что в кыргызской столице также запланировано проведение "переговоров на высшем уровне между Кыргызстаном и Венгрией", в ходе которых стороны обсудят "широкий спектр вопросов кыргызско-венгерского стратегического партнерства".

По итогам визитов планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на расширение стратегического сотрудничества и дальнейшее укрепление межгосударственных отношений.