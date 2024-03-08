Лидеры Турции и Украины обсудили безопасность в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в Черном море.

Как передает Report , об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции после двусторонних переговоров в Стамбуле.

"Мы подробно обсудили вопросы, связанные с продолжающейся войной. В рамках нашего стратегического партнерства мы продолжим поддерживать Украину, ее территориальную целостность. Готовы интенсивно содействовать ее восстановлению.

Также мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Черном море и зерновые договоренности, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.