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Лидеры Турции и Украины обсудили безопасность в Черном море

Лидеры Турции и Украины обсудили безопасность в Черном море Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в Черном море.
В регионе
8 марта 2024 г. 23:25
Лидеры Турции и Украины обсудили безопасность в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в Черном море.

Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции после двусторонних переговоров в Стамбуле.

"Мы подробно обсудили вопросы, связанные с продолжающейся войной. В рамках нашего стратегического партнерства мы продолжим поддерживать Украину, ее территориальную целостность. Готовы интенсивно содействовать ее восстановлению.

Также мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Черном море и зерновые договоренности, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ukrayna liderlərinin müzakirə etdiyi məsələlər məlum olub

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