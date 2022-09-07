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Лидеры Турции и Сербии договорились об упрощении визового режима

Лидеры Турции и Сербии договорились об упрощении визового режима Турция выступает за всестороннее развитие сотрудничества с Сербией.
В регионе
7 сентября 2022 г. 16:17
Лидеры Турции и Сербии договорились об упрощении визового режима

Турция выступает за всестороннее развитие сотрудничества с Сербией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в среду в Белграде.

Принято решение об упрощении визового режима и начале взаимных поездок на основе удостоверений личности. "Сербия станет шестой страной, с которой Турция подписала подобное соглашение", - отметил Эрдоган.

Глава государства заявил, что Турция готова довести товарооборот с Сербией до 5 млрд долларов в год.

"По итогам 2021 года товарооборот с Сербией увеличился на 33% и приблизился к отметке 2 млрд долларов", - напомнил турецкий лидер.

Он также отметил, что в ходе переговоров с Вучичем обсуждена также региональная проблематика, в том числе процессы в Боснии и Герцеговине.

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Версия на английском языке Turkish, Serbian leaders agree on visa facilitation

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