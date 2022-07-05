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Лидеры Турции и Италии обсудили экспорт зерна из Украины

Лидеры Турции и Италии обсудили экспорт зерна из Украины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Италии Марио Драги, который находится с визитом в Анкаре.
В регионе
5 июля 2022 г. 21:36
Лидеры Турции и Италии обсудили экспорт зерна из Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Италии Марио Драги, который находится с визитом в Анкаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Habertürk.

Стороны выразили солидарность с Украиной в войне и поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.

Они договорились продолжать свои усилия для скорейшего установления мира в Украине.

Подчеркнув необходимость принятия срочных мер по устранению препятствий для экспорта зерна из Украины, стороны подтвердили свою решимость работать вместе с ООН и другими соответствующими организациями по аналогичным гуманитарным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və İtaliya liderləri Ukraynadan taxıl ixracını müzakirə ediblər

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